台積電ADR跌1.2% 溢價縮為14.1%

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周四下跌1.2%收134.63美元，較台北交易股票溢價14.1%。費城半導體指數跌近1%。

美國股市周四收盤下跌，受通信和科技股拖累，隨著美債殖利率上升，投資人擔心推動股票價位升至歷史高位的漲勢可能退卻。美國上周初請失業金人數意外上升，表明就業市場復甦依然脆弱。

道瓊工業指數下跌119.68點，至31,493.34點，跌幅0.4%。標普500指數下跌17.36點，至3913.97點，跌幅0.4%。納斯達克綜合指數下跌100.13點，至13865.36點，跌幅0.7%，繼科技股在週三震盪下跌後繼續走低。

台灣加權股價指數昨天上漲62.2點收16,424.51點。台積電跌0.5%收660.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 117.00 -2.33 117.50 -0.43

中華電 CHT 109.28 +0.10 108.50 0.72

台積電 TSM 752.77 -1.20 660.00 14.06

聯電 UMC 57.59 -0.10 58.20 -1.05

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 科技股 半導體

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