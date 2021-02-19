亞馬遜機隊規模 倍數擴增

今年6月亞馬遜貨運機隊的規模很可能比去年5月增加一倍，將使亞馬遜航空（Amazon Air）成為聯邦快遞（FedEx）和優比速（UPS）等航空貨運巨擘的勁敵。

根據帝博大學（DePaul University）都市發展研究所發表的報告，目前亞馬遜航空每天飛140架次，且正持續擴充機隊，跡象並顯示「今春將突飛猛進」。

報告說，「隨著機隊持續增加新飛機，我們預計到2021年6月將增加到每天160架次以上。如果達此里程碑，亞馬遜機隊的規模在2020年5月到2021年6月的13個月間，將增加約一倍。」

亞馬遜貨運機隊是該公司達成當天或兩日到貨目標的重要一環。亞馬遜2015年悄悄在俄亥俄州威明頓市試行航空貨運業務，自那時起，機隊成長迅猛，尤其是在疫情期間。

亞馬遜大部分飛機最初都透過Atlas Air Worldwide和Air Transport Services租賃，但今年1月，向達美（Delta）和西捷（WestJet）買進11架二手波音767-300飛機。

等這11架噴射機明年底前加入戰力，亞馬遜將有逾85架飛機。雖然遠低於聯邦快遞679架和優比速572架（包機和租賃全數計入），但分析師相信，亞馬遜的成長曲線仍可能與大型航空貨運業者一爭高下。

摩根士丹利預估，亞馬遜最快今年有可能調整端到端物流業務，對外提供送貨服務。

帝博的研究同意摩根士丹利的預測，但認為會費時較久。亞馬遜將等候位於肯塔基州北部的15億美元航運樞紐在今年開幕，再趁2021年假期購物季進行測試，然後才研究向第三方開放物流服務。

帝博認為，「亞馬遜進入這項業務很可能會在未來18個月內發生」。從亞馬遜在肯塔基和俄亥俄州機場起飛的航班「能將亞馬遜與美國大多數人口連接起來」。

亞馬遜正自行負擔部分航空貨運業務，而不依靠外部包商。過去幾個月間，該公司貼出職缺，尋覓維修經理以及監督特約地勤人員工作的主管人員。如果只想租賃飛機，並不需求組建在大型機具維護方面具專業知識的內部人員。