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沃爾瑪上季獲利不如預期
美國零售巨擘沃爾瑪上季獲利不如市場預期，儘管該公司電商事業因新冠肺炎疫情而強勁成長，但此動能卻已逐漸減退，未能替公司帶來更高獲利，沃爾瑪並預估全年營收成長動能減弱。
沃爾瑪18日表示，去年第4季經調整每股盈餘（EPS）為1.39美元，不如分析師平均預期的1.51美元；營收成長7.3%至1,520.8億美元，營業利益成長3.1%至54.9億美元，營收和營業利益皆優於市場預期。
雖然沃爾瑪上季美國地區電商銷售成長69%，增幅高於一年前的35%，但卻是疫情以來最小增幅，不及前一季的79%。
沃爾瑪表示，預料今年營收將轉為溫和，EPS將小幅下滑，但在剔除特定項目後，EPS將轉為持平或增長。疫情對該公司帶來的助益也可能消散，因為將會有愈來愈多美國民眾接種疫苗，和將預算花在外出用餐、上班通勤油資等其他開銷上。
沃爾瑪執行長麥克米倫表示，為跟上過去一年零售業的巨大轉變，已加快投資步伐，同時也將提高美國員工的工資，將平均時薪從目前的14美元提高至高於15美元。沃爾瑪150萬名美國員工中，將有42.5萬人受惠。
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