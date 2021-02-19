聽新聞
test
0:00 / 0:00

沃爾瑪上季獲利不如預期

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電

美國零售巨擘沃爾瑪上季獲利不如市場預期，儘管該公司電商事業因新冠肺炎疫情而強勁成長，但此動能卻已逐漸減退，未能替公司帶來更高獲利，沃爾瑪並預估全年營收成長動能減弱。

沃爾瑪18日表示，去年第4季經調整每股盈餘（EPS）為1.39美元，不如分析師平均預期的1.51美元；營收成長7.3%至1,520.8億美元，營業利益成長3.1%至54.9億美元，營收和營業利益皆優於市場預期。

雖然沃爾瑪上季美國地區電商銷售成長69%，增幅高於一年前的35%，但卻是疫情以來最小增幅，不及前一季的79%。

沃爾瑪表示，預料今年營收將轉為溫和，EPS將小幅下滑，但在剔除特定項目後，EPS將轉為持平或增長。疫情對該公司帶來的助益也可能消散，因為將會有愈來愈多美國民眾接種疫苗，和將預算花在外出用餐、上班通勤油資等其他開銷上。

沃爾瑪執行長麥克米倫表示，為跟上過去一年零售業的巨大轉變，已加快投資步伐，同時也將提高美國員工的工資，將平均時薪從目前的14美元提高至高於15美元。沃爾瑪150萬名美國員工中，將有42.5萬人受惠。

沃爾瑪 疫情 電商

延伸閱讀

電商慶20周年 15日三王三后兩天團台北小巨蛋尬聲

南非調查：黑人比白人更願意接種疫苗

國台辦稱阻購疫苗無中生有 陸委會：無法接受

美國商會報告：與大陸脫鉤將傷害美企 並重創一些行業

相關新聞

比特幣年底挑戰10萬美元

全球最大加密貨幣比特幣16日衝破50,000美元關卡後，17日輕取52,000美元，一周內二度刷新歷史紀錄，漲勢銳不可擋...

亞馬遜機隊規模 倍數擴增

今年6月亞馬遜貨運機隊的規模很可能比去年5月增加一倍，將使亞馬遜航空（Amazon Air）成為聯邦快遞（FedEx）和...

Fed購債將持續一段時間

美國聯準會（Fed）公布的1月底會議紀錄顯示，決策官員預料現行的購債措施仍將持續「一段時間」，才可能滿足縮減購債規模的條...

美中脫鉤 代價數千億美元

美國商會提出報告，分析美中全面脫鉤的代價指出，如果美企削減對中國的投資，或者美中兩國互相提高關稅，美國公司將蒙受數千億美...

北韓間諜遭控竊取加密幣

美國司法部17日控告三名北韓軍事情報官員發動網路攻擊，從銀行等受害者手中竊取價值13億美元（約新台幣364億元）的加密和...

空巴去年營業損失6億美元

歐洲飛機製造巨擘空中巴士（Airbus）去年營業損失5.1億歐元（約6.16億美元），且連續第二年停止發放股利，並預期今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。