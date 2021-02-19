空巴去年營業損失6億美元

歐洲飛機製造巨擘空中巴士（Airbus）去年營業損失5.1億歐元（約6.16億美元），且連續第二年停止發放股利，並預期今年交機量仍不見起色，與去年持平，反映未來仍將面臨新冠肺炎帶來的不確定性。

空巴18日公布財報，上季息稅前盈餘（EBIT）為18.3億歐元，減幅達35%，營收則下滑19%至19.8億歐元。空巴2020年全年營業損失達5.1億歐元，備受關注的調整後全年營業利益則銳減75%至17億歐元，原因是旅遊需求嚴重萎縮，導致營收下滑29%至499億歐元。空巴預估2021年調整後營業利益為20億歐元。

儘管空巴打算在下半年增產，但該公司仍預估，今年的交機量將與2020年相同，皆為566架，凸顯今年市況依然不見起色。空巴執行長傅里說，實際交機量將取決於航空公司的需求，而非供應鏈或是資金因素。

傅里表示：「去年對空巴和航太產業而言，確實是充滿挑戰的一年。隨著時序進入2021年，很明顯的這場危機尚未結束，在今年仍可能會是我們須面對的現實。」傅里重申，商用客機市場要等到2023-2025年間的某個時點，才有望回到疫情爆發前的水準。

空巴發布的展望仍充滿不確定性，代表該公司仍未擺脫新冠肺炎的陰霾。