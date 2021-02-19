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北韓間諜遭控竊取加密幣

經濟日報 / 國際中心／綜合外電

美國司法部17日控告三名北韓軍事情報官員發動網路攻擊，從銀行等受害者手中竊取價值13億美元（約新台幣364億元）的加密和傳統貨幣。

美國助理司法部長德梅斯（John Demers）在聲明中表示：「北韓間諜使用鍵盤而非槍枝，竊取加密貨幣數位錢包而非現金袋，搶劫了世界上的主要銀行。」

司法部指出，三人的行徑包括設計出加密貨幣惡意應用程式，在受害者的電腦開後門；駭入行銷和交易比特幣等數位貨幣的公司；開發區塊鏈平台來規避制裁和祕密籌集資金。

這起在洛杉磯聯邦法院提出的案件，是以三人中的朴鎮赫（音譯）2018年面臨的指控為基礎再加以擴大。

當時朴鎮赫被控犯下2014年美國索尼影業公司（Sony Pictures）遭駭案、製作勒贖軟體WannaCry，以及2016年從孟加拉央行竊取8,100萬美元等。

這次新增兩名被告，他們與朴鎮赫被控在北韓「偵察總局」軍事情報駭客團體中合作。

北韓 司法 洛杉磯

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