臉書封殺新聞內容 澳洲：錯誤決定將重挫商譽

澳洲民眾今天一早醒來，臉書動態消息已看不到新聞內容。臉書這突如其來的舉措，意在抵制澳洲將立法強制科技企業付費給新聞媒體，但坎培拉批評「下手過重」，是「錯誤」決定。

澳洲財政部長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）表示，臉書（Facebook）並沒有事先通知要撤銷澳洲用戶轉貼新聞連結或閱覽全球新聞媒體臉書頁面的權限。

● 澳財長：沒有必要封鎖 臉書下手過重

佛萊登柏格說：「臉書錯了，臉書這項行動是沒有必要的，他們下手過重，會因此毀了自己在澳洲的商譽。」

臉書今天突如其來的舉措，旨在抵制坎培拉當局提出法案，強迫社群巨擘為平台上的澳洲新聞內容付費。

澳洲國會預料將在近日通過法案。臉書發布聲明說，這項法案「從根本上誤解了」社群網站和出版商之間的關係，還說臉書面臨在遵守規定和封鎖新聞之間二擇一。

佛萊登柏格則表示，澳洲政府依舊致力於實施新法。法案已於昨晚成功闖關眾議院，目前已送交參議院。

● Google更弦易轍 與媒體簽約

美國Alphabet公司旗下搜尋引擎谷歌（Google）一開始與臉書聯手力抗澳洲的法案，如今臉書採取戲劇性一步，意味著與Google分道揚鑣。

這兩家科技巨擘原本都揚言取消在澳洲的服務，但Google近幾天反而是與數家媒體簽訂優先協議。

根據聲明，Google已經同意支付「大筆費用」給媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）的新聞集團（NewsCorp）來取得相關內容。

雙方昨天在聯合聲明中說，這項協議為「劃時代的多年期夥伴關係」，Google將把新聞集團提供的內容列為新推出的新聞平台Google News Showcase的一部分。

這項3年期協議同時包括研發訂閱平台、共享廣告收入，並在Google影音分享網站YouTube「做出有意義投資，開發創新影音新聞」。

加入Google News Showcase的媒體，包括新聞集團在美國的「華爾街日報」（Wall Street Journal）、「巴隆周刊」（Barron's）、「市場觀察」（MarketWatch）和「紐約郵報」（New York Post）；英國的「泰晤士報」（The Times）、「星期日泰晤士報」（The Sunday Times）、「太陽報」（The Sun）；以及澳洲的「澳洲人報」（The Australian）等。