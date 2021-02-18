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比特幣續飆 首度升破5.2萬美元

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
比特幣17日首次站上5.2萬美元。 歐新社
比特幣17日首次站上5.2萬美元。 歐新社

比特幣（Bitcoin）周三（17日）在紐約交易時段首次漲破5.2萬美元，再創歷史新高價。彭博資訊說，目前完全看不到比特幣漲勢要減弱的跡象。

繼去年全年飆漲四倍之後，比特幣今年行情繼續噴發，周三在紐約盤一度大漲7.7%至52,332美元，而前一個交易日周二，它才剛剛第一次攻上5萬美元。

部分市場人士認為，比特幣這波上漲是金融市場充斥刺激資金產生投機泡沫的象徵。不過擁護比特幣的人反駁，表示此一加密幣轉強，是因為捉住更多主流市場的注意，特別是在電動車大廠特斯拉（Tesla）表明已經投資15億美元比特幣之後。

微策略公司（MicroStrategy）本周二宣布進一步加碼比特幣，將原先規劃的可轉換債發售額提高至9億美元，藉此取得資金以買進比特幣。彭博說，這等於是直接押注比特幣的價格會再上揚。

比特幣 特斯拉 加密貨幣

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