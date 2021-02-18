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美元走升 反映美經濟數據佳、通膨有升溫跡象
美元周三（17日）升值，樂觀的美國經濟數據和通膨有走強跡象，協助美元兌一籃子貨幣走高。另外，比特幣創下52,338.85美元的紀錄新高。
美元指數尾盤上漲0.25%，至90.933，繼續從上周五觸及的三周低點回升。
歐元兌美元貶值0.56%，報1.2038美元。
對美國收益率敏感的日圓兌美元一度升至106.21日圓，為去年9 月以來最高，隨後回落，日圓兌美元升值0.16%，報105.87日圓。
豐業銀行首席外匯策略師Shaun Osborne表示，「匯市走勢部分受到稍早股市走軟的影響」，他還表示，美元的走勢「更多反映了美元的空頭回補」。
周三公布的美國零售銷售、工業生產和生產者物價指數（PPI）數據都優於預期，顯示隨著疫苗展開接種，經濟從疫情引發的衰退中復甦的動能正在增強。
聯準會公布1月的會議紀錄重申維持寬鬆政策、支撐就業市場的承諾，市場認為沒有太多令人意外之處。
英鎊四天來首日下跌，英鎊兌美元貶0.3%，報1.39美元，周二曾觸及2018年4月來最高。英國央行副行長Dave Ramsden表示，儘管央行不排除負利率，但量化寬鬆是一種「久經考驗的工具」，此番言論暗示央行並未排除增加更多刺激措施的可能性。
澳元兌美元貶0.05%，報0.78美元。
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