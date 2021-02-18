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美商會指美中脫鉤代價達數千億美元 籲拜登採理性策略

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
美國商會分析美中脫鉤經濟代價沉重，呼籲拜登採取平衡理性的對中國策略。圖為青島港貨櫃碼頭。美聯社
美國商會分析美中脫鉤經濟代價沉重，呼籲拜登採取平衡理性的對中國策略。圖為青島港貨櫃碼頭。美聯社

美國商會提出報告，分析美中全面脫鉤的代價指出，如果美企削減對中國的投資，或者美中兩國互相提高關稅，美國公司將蒙受數千億美元損失。

這家總部位於華盛頓的商業遊說組織周三發布報告說，如果美國公司對中國的直接投資減少一半，美國國內生產毛額（GDP）將一次性損失最高達到5,000億美元。該組織在這份與紐約數據分析公司Rhodium Group聯合研究得出的報告中還指出，如果對兩國雙邊貿易全部課徵25%的關稅，美國GDP在2025年前每年將減少1,900億美元。

在拜登政府權衡因應中國挑戰的最佳策略之際，這份報告分析強調了不同政策的成本。美國商會主張，美國應該聯合盟國，因應中國以國家調節為主導的經濟模式和引發國安隱憂，而不是單方面採取行動，並且不能損害美國生產力和創新能力。

美國商會表示，「平衡而理性的」對中國經貿關係符合美國和美國工商界利益，同時贊成「基於規則」的經濟秩序，反對中國對美企的不公平做法。

報告估計，除商品出口下降，如果未來中國旅遊和教育支出比新冠疫情前減少一半，美國每年將損失150億至300億美元服務貿易出口額。脫鉤將損害在美國用於支持中國業務的研發支出，儘管這方面影響難以量化。

美國商會在報告中分析了脫鉤對4種行業的潛在影響。研究發現：如果失去進入中國半導體市場的機會，將導致美國損失540億至1,240億美元產值，並危及10萬個工作；實施關稅可能造成化工行業最高380億美元產值損失和近10萬個工作流失；失去中國市場准入將使美國飛機和民航服務每年損失510億美元的產值，或到2038年累計損失8,750億美元；失去中國醫療設備的市占，美企每年的營收將損失236億美元。

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