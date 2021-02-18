台積電ADR挫跌2.7% 聯電跌幅超過3%

台股ADR周三（17日）隨費半指數下跌，台積電回檔，挫跌2.7%，但仍較在台灣上市交易的股票溢價15%。

道瓊指數收盤上漲90.27點或0.29%至31,613.02點，標普500指數下跌1.26點或0.03%至3,931.33點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌82點或0.58%至13,965.50點。

費城半導體指數收盤重挫1.84%。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 8.57 -0.70%

中華電 CHT 39.05 -0.46%

台積電 TSM 136.27 -2.70%

聯電 UMC 10.31 -3.55%

資料來源：彭博資訊