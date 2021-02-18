續創歷史新高 比特幣飆漲至5萬1721美元

繼昨天首度漲破5萬美元大關後，全球最受歡迎加密貨幣比特幣（Bitcoin）今天繼續往上衝，飆漲至歷史新高紀錄5萬1721美元。

比特幣市值如今已超過9000億美元，是全球規模最大數位貨幣。各種跡象顯示，比特幣贏得愈來愈多諸如特斯拉（Tesla）、萬事達卡（Mastercard）和紐約梅隆銀行（BNY Mellon）等主流投資者和企業青睞，助長比特幣價格一路飆漲。

儘管今年以來獲一連串主流投資者力挺，但部分分析師警告指出，比特幣距離變成廣泛使用支付工具仍很遙遠。

比特幣價格自去年3月以來已攀漲8倍，且自去年9月以來市值增加超過7000億美元。摩根大通（JPMorgan）質疑比特幣的飆漲幅度，理由是來自機構投資人的總流入資金僅110億美元。