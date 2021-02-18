路透：OPEC＋擬在4月增產

路透引述消息人士報導，由於國際油價回升，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）可能會在4月增產，但在產油國仍擔憂新冠肺炎疫情帶來新衝擊的情況下，可能僅小幅增產。

報導指出，由於防疫措施導致燃料需求不如預期，OPEC+上月延後原本的增產計畫，沙烏地阿拉伯也決定2至3月自願額外減產，因而帶動油價回升。

在被問到油價漲勢是否會使OPEC更可能從4月開始增產時，一名OPEC代表表示：「當然，如果需求恢復的情況如同我們預期，OPEC+將會逐步放寬產量限制。」

OPEC+將在3月4日舉行決策會議，屆時關鍵問題將是沙國是否會縮減自願性減產的規模，以及市場是否有空間讓OPEC+進一步增產；沙國目前自願性每日減產100萬桶原油。

西德州中級原油期貨本周漲破60美元大關，之後繼續上攻，17日盤中漲0.9%至每桶60.61美元，布蘭特原油期貨報64.06美元，漲1.12%。產油國也因此更加相信市場能吸收更多供給。

包括OPEC，分析師預測，雖然近來原油需求低迷，但隨著各國陸續推動新冠疫苗接種計畫，今年石油需求成長幅度有望改寫紀錄。