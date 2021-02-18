極端寒流來襲 美三分之一石油生產停擺

極端寒流來襲加上斷電危機，已導致美國三分之一的原油生產中斷，刺激西德州原油價格盤中一度突破每桶61美元大關，為一年多來首見。

不過，沙烏地阿拉伯稍後表示，計劃在未來數月提高原油產量，逆轉最近大幅減產的做法，顯示沙國對油價回升更有信心，也在美國德州等地因嚴冬酷寒而缺電時雪中送暖。

國際油價應聲翻黑，西德州一度跌破60美元大關，布蘭特小跌0.1%，但仍在高檔震盪。

彭博資訊報導，交易員和業界主管估計，美國每天約有350萬桶原油生產被迫停擺，反映寒流來襲凍結油井作業，中部地區電力中斷使情況雪上加霜。

德州氣溫下降，低到足以凍結石油和液態天然氣生產作業。在此之前，官方數據顯示，美國日產量約1,100萬桶。現在，光是二疊紀盆地（Permian Basin），即全美最大石油產區，產量已陡降多達65%。

PVM Oil Associates分析師布蘭納克說：「生產損失嚴重，情況可能持續數日，甚至數周。」

石油輸出國組織與盟友（OPEC+）謹守供應紀律，以及新冠肺炎疫苗揓打導致需求逐步改善，也對油價提供支撐。一些分析師預期，大宗商品行情正邁入所謂的「超級周期」，因為投資人藉押注商品規避通膨隨全球經濟復甦而加速的風險。

但煉油廠對原油需求也縮減，Energy Aspects公司說，暫時中斷的煉油產能每天超過300萬桶，抵銷了一部分供應缺口。