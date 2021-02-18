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糧價飆 阿聯擬祭物價管制

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電

在全球糧食價格狂飆之際，阿拉伯聯合大公國（UAE）正考慮對牛奶、雞肉實施價格管制，反映出即使是富有的國家，也會面臨糧食漲價引發的通膨壓力。

阿聯糧食安全國務部表示，這項措施預料將適用於本土和進口產品，「我們正在仔細研究此措施，可能需要做出一些調整。」

另據路透報導，卡夫亨氏（Kraft Heinz）和Conagra等食品製造商紛紛表示，今年可能會調漲部分產品的價格，主要是小麥和砂糖等大宗商品價格持續上揚，導致相關產品的成本變高。

Conagra財務長馬柏格16日接受路透訪問時表示，原料和包裝占該公司總成本的60%到65%。

根據聯合國糧價指數，由於做為牲畜飼料的玉米、黃豆等穀物價格勁揚，全球糧價在1月攀抵六年高點，這在新冠疫情導致部分國家已面臨糧食供給吃緊的問題之際，加劇了這些國家通膨升高的擔憂。

阿聯境內自然環境惡劣，大部分為不毛之地的沙漠，因此國內90%的食物仰賴進口。

這個波灣國家允許經濟部對物價進行管制，但實際上很少動用該措施。

通膨 疫情 食安

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