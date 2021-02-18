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美通膨蠢動 公債殖利率強升

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電
美國1月生產者物價指數急升。（路透）
美國1月生產者物價指數急升。（路透）

美國1月生產者物價指數（PPI）急升、零售銷售也創七個月最大增幅。隨著美國通過大規模新財政刺激方案出現進展、預期經濟升溫將推高通膨，美國10年期公債殖利率攀抵一年新高，進而推升美元匯價，DXY美元指數17日盤中升抵91，金價跌至兩個多月低點。

美國勞工局17日表示，1月PPI比前月上揚1.3%，改寫逾11年來的紀錄，增幅遠大於市場預期的0.4%和前月的0.3%，扣除食品、能源和貿易的核心PPI，月比增1.2%，年比升2%，為2019年10月來首見。

另外，美國零售銷售1月也大幅回升，比12月激增5.3%，增幅創七個月來最大，遠優於路透預期的1.1%。剔除汽車、汽油、建築材料與餐飲服務的核心數據更勁揚6%，因收到紓困金的美國民眾擴大消費力道。

美國總統拜登正在爭取國會議員對1.9兆美元新冠肺炎疫情紓困方案的支持，加上極寒天氣襲擊美國最大能源重鎮德州，抑制石油與天然氣的生產，這兩項因素促使通膨預期持續升高，美國公債殖利率面臨強升壓力。

基準的美國10年期公債殖利率17日盤中攀至去年2月以來最高的1.330%，30年期公債殖利率也升至一年最高的2.1120%。

部分分析師預測，公債殖利率可能進一步走揚，因為全球股市這波強勁漲勢，已促使許多投資人將資金從債券轉往股票；債券價格下跌，殖利率就會上揚。今年來美國10年期公債殖利率已上升近40個基點。

黃金與日圓是美國公債殖利率上升的兩大受害者。黃金現貨在17日盤中跌至兩個月以來低點，報每英兩1782.4美元；日圓向來對美國利率非常敏感，美國資產的報酬率走高，會吸引資金流出日圓資產，並轉進美元資產。日圓17日盤中兌美元跌落五個月谷底，報106.225日圓兌1美元，今年來日圓兌美元已貶值2.7%。

2年與10年期公債殖利率差（最受密切關注的殖利率曲線），17日盤中也觸及近四年最高的120.80個基點。5年與30年期公債殖利率差為151.00個基點，略小於2015年以來的最大差距。

通膨 新冠肺炎 疫情

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