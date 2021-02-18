Gucci銷售減幅 比預期大

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電

由於歐洲各國再次祭出封鎖措施，法國精品業者開雲集團（Kering）旗下最大品牌Gucci，上季銷售降幅比預期大，表現不如其他業績開始有起色的同業，拖累開雲集團股價17日盤中重挫7%。

開雲17日表示，旗下義大利時尚品牌Gucci去年第4季同店銷售下滑10%，至22.8億歐元（27.6億美元），減幅大於分析師預估的7.2%。

開雲的業績與路易威登（LVMH）形成鮮明對比。LVMH上季銷售激增，主要是受中國大陸消費者的需求所提振，大陸民眾出不了國，便持續留在本國採買精品。

儘管銷售在關鍵的亞洲市場有所改善，但Gucci去年底的業績欠佳。對此開雲指出，該品牌主要是受歐洲的業績連累。在歐洲各國再次實施封鎖措施下，許多店家只能暫停營業，導致Gucci業績受創。

開雲財務長杜普拉克斯表示，這個在歐洲發生的不利趨勢，在今年初仍然未停歇。

開雲表示，今年買氣應會提升，因Gucci今年將迎來品牌創立百年的歷史時刻，屆時將推出新產品與相關活動進行促銷。不過，開雲並未設定今年的財務目標，只說將穩定發放每股8歐元的股利。

由於投資人擔憂Gucci是否開始喪失成長動能，開雲過去一年來的股價表現也不如同業。

新冠疫情重創全球精品業，原因是國際旅遊停擺，讓許多出手闊綽的陸客難以前往巴黎與米蘭等時尚首都採買奢侈品。

為了因應精品業的不景氣，開雲、LVMH，及愛馬仕（Hermes）等精品業者，只好更加依賴當地消費者，同時壓低成本、舉辦線上時尚秀，並且大舉跨足網路銷售。

Gucci 品牌

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