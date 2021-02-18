日強震效應 豐田暫停半數產線

經濟日報 / 編譯黃淑玲易起宇、記者邱馨儀／綜合報導
豐田汽車位於愛知縣的工廠，工作人員正在安裝一部Mirai車上的動力系統。 （路透）
豐田汽車位於愛知縣的工廠，工作人員正在安裝一部Mirai車上的動力系統。 （路透）

豐田汽車宣布，從17到20日止將暫停全日本一半的生產線，也就是14條汽車組裝線，主因是上周末東北部的強烈地震，導致供應商的零件供應中斷。至於下周是否重啟生產，將視屆時情況而定。

日經報導，豐田在日本共有九座工廠、28條生產線，受影響的車款包括Harrier SUV到豪華品牌凌志（Lexus）等。豐田並未透露可能的影響程度，不過以其2019年的產出估計，這波停工減產的數量，每天將在5,000到6,000輛左右。

上周六的7.3級強震，並未使豐田的工廠直接受損，但卻導致豐田部分零件供應商受到影響。豐田並未透露有哪些供應商的營運因此中斷，但據日經掌握消息，生產懸吊系統的日立子公司日立Astemo，是導致豐田停工的最大原因。

日立表示，該公司福島工廠確實因地震而從15日起停止生產和出貨，仍在確認預定恢復時程。日立拒絕對此工廠是否有供應豐田零件發表評論。

日本豐田產線停工，外界關注對台灣的影響。豐田台灣總代理和泰車對此表示，目前得到的消息是停工只有2-4天，雖然有小部分車型受影響，但狀況還好，對於整體供應應該不算有變化。

今年汽車供應變數相當多，全球汽車生產因為車用晶片短缺，原本即有供不應求的問題。

豐田傳出停工，以豐田車款在台灣的市占率高達三成以上，更引發關注。

業界擔心，原本台灣車市就因為車用晶片短缺，國產車與進口車供應都受到影響，唯恐豐田停產會對台灣的市場供應造成進一步的衝擊。

不過和泰車指出，車用晶片短缺的問題，至今對台灣國瑞產線都未造成影響，日本豐田產線停工，影響程度也都很有限。

彭博行業研究分析師吉田達生表示，雖然停工可能使豐田短期獲利受損，但這點損傷只需幾個月就能復原，不至於讓豐田無法達成年度獲利目標，況且既定目標已似乎過於保守。

豐田 日本 車用晶片

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