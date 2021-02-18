高盛推散戶投資App

高盛推出一款投資應用程式（App）「Marcus Invest」，用戶只須有1,000美元，即可透過智慧手機投資，象徵這家華爾街銀行進一步跨足大眾市場。以往須擁有上千萬美元的可投資資產，才能引起高盛財富管理人的注意。

高盛16日推出的「Marcus Invest」投資服務，是一個手續費低廉的數位平台，主要特色是專注於傳統股票與債券大盤指數、影響力投資及其他產品的指數股票型基金（ETF）。

以往高盛的財富管理服務，鎖定資產超過1,000萬美元的客戶，但「Marcus Invest」是專為主流投資人設計，僅須滿足帳戶內至少有1000美元的條件。高盛客製化的私人財富顧問服務，向客戶收取年度顧問費為逾1%，然而「Marcus Invest」收取的數位顧問服務費僅0.35%。

高盛發表「Marcus Invest」的時機，正值散戶對股市的興趣高漲。許多散戶在Reddit論壇的「華爾街押注版」討論特定個股後，利用Robinhood公司和Webull金融公司提供的散戶交易平台進行投資，帶動遊戲驛站（GameStop）等個股飆漲。

然而，高盛的「Marcus Invest」有別於Robinhood等平台，不讓投資人買賣個股。高盛消費者與財富管理部門共同主管柯恩（Stephanie Cohen）表示，高盛相信，對多數用戶而言，創造財富的最佳方式是多元化資產組合，而高盛設計「Marcus Invest」這支App，與Robinhood的目的不同，不是為了要提高用戶參與度。

高盛將把「Marcus Invest」納入既有的Marcus消費金融App和網站，完成了高盛目前稍嫌零散的消金產品拼圖。高盛現有的消金服務包括儲蓄帳戶、無擔保個人貸款、冠上Marcus品牌的預算軟體等。