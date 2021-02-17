雪中送「油」助美！沙國醞釀增產 油價應聲翻黑
沙烏地阿拉伯計劃在未來數月提高原油產量，逆轉最近大幅減產的做法，顯示沙國對油價回升更有信心，也在美國德州等地因嚴冬酷寒而缺電時雪中送暖。
美聯社報導，沙國能源部長阿布都阿濟茲17日在國際能源論壇（IEF）中致詞時，開場白就提到，沙國將與美國生產石油與天然氣的州站在一起，展現「如親友和夥伴的關係」。
國際油價應聲翻黑，西德州一度跌破60美元大關，布蘭特小跌0.1%。
另據彭博資訊報導，沙國顧問表示，沙國眼見油價最近翻揚，計劃宣布逆轉1月的減產措施；當時沙國片面宣布，將在2月和3月削減原油日產量100萬桶，以拉抬油價。
增產措施最快也要到4月才開始啟動，因為沙國已承諾原訂減產措施將實施到3月底。
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