數位人民幣將挑戰美元地位？專家：先做好這件事再說

美國智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）研究員喬澤姆帕17日說，中國大陸的數位人民幣想在國際上跟美元競爭，必須先在國內擊敗支付寶和微信支付。

喬澤姆帕表示，「基本上，這將是中央銀行與大型科技公司間的對抗，看來將會很有趣」，並指中國推動數位人民幣的主要原因之一是希望有個政府支持與控制的支付平台，以取代支付寶與微信支付等巨頭。目前，微信支付在中國數位支付市場占比高達約9成5。

喬澤姆帕還說：「在主要經濟體中，數位人民幣確實是前所未有的。中國迄今是數位貨幣領域中最先進的國家。」

他並指出，數位人民幣跟比特幣等價格波動大的加密貨幣大大不同。「我想說的是，數位人民幣很安全，風險很低。它被設計成跟一般人民幣具有相同價值，因此不必擔心價格波動。在中央銀行監管的錢包裡，我不會太擔心數位人民幣的安全性。」