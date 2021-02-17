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花旗分析師：美股回檔10%可能性高

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
花旗分析師估計美國股市可能回檔10%到20%。 路透
花旗分析師估計美國股市可能回檔10%到20%。 路透

花旗集團（Citigroup）首席美國股票策略師Tobias Levkovich表示，隨著市場在風險和報酬之間取得平衡，美國股市回檔10%似乎「非常可能」。

Levkovich在周二（16日）發出的分析報告中寫道：「我們目前的謹慎態度反映了幾個因素，包括高昂的信心讀數，過高的估值水平和業績向下修正的勢頭，」他說，「即使以其他看多人士的目標來看，股市上行的空間都已有限，持中立立場是很實在的。」

花旗集團自己對標普500指數的年底目標定在3,800點，策略團隊預計標普500會在3,600至4,000點範圍波動。標普500周二收於3,933點左右，略低於歷史最高點。

Levkovich認為，與2000年初相比，美國股市沒有處在泡沫之中，而且當前的經濟是在擺脫衰退，而非陷入衰退；聯準會也沒有升息。因此股市不會有太深重的賣壓。

他估計：「股票可能回檔10%到20%，但我們並不預期看到50%以上的崩跌。」

綠色區間為花旗集團預估的標普500指數修正空間。擷自／彭博資訊
綠色區間為花旗集團預估的標普500指數修正空間。擷自／彭博資訊

標普 聯準會

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