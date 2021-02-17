花旗分析師：美股回檔10%可能性高
花旗集團（Citigroup）首席美國股票策略師Tobias Levkovich表示，隨著市場在風險和報酬之間取得平衡，美國股市回檔10%似乎「非常可能」。
Levkovich在周二（16日）發出的分析報告中寫道：「我們目前的謹慎態度反映了幾個因素，包括高昂的信心讀數，過高的估值水平和業績向下修正的勢頭，」他說，「即使以其他看多人士的目標來看，股市上行的空間都已有限，持中立立場是很實在的。」
花旗集團自己對標普500指數的年底目標定在3,800點，策略團隊預計標普500會在3,600至4,000點範圍波動。標普500周二收於3,933點左右，略低於歷史最高點。
Levkovich認為，與2000年初相比，美國股市沒有處在泡沫之中，而且當前的經濟是在擺脫衰退，而非陷入衰退；聯準會也沒有升息。因此股市不會有太深重的賣壓。
他估計：「股票可能回檔10%到20%，但我們並不預期看到50%以上的崩跌。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言