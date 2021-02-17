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花旗匯款大烏龍 法官：收款人不必返還多匯的5億美元

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
花旗集團去年8月匯款出錯，但紐約法院裁決收款人不付返還多匯的5億美元。路透
花旗集團去年8月匯款出錯，但紐約法院裁決收款人不付返還多匯的5億美元。路透

在犯下銀行史上最大錯誤之一後，花旗集團（Citigroup）出乎意料輸掉訴訟，無法拿回錯匯給露華濃（Revlon）放款人的5億美元（約台幣141.25億元）。

美國地方法院法官Jesse Furman周二裁定，代表放款人的10位資產管理人--其中包括Brigade Capital Management、HPS Investment Partners和Symphony Asset Management--不必返還花旗去年8月在支付貸款利息時，錯誤多匯的5.04億美元。法官說，他們不該被期待認知這筆轉帳有錯。在部分放款人返還溢付款項之前，花旗錯匯超過9億美元。

花旗當持擔任露華濃的貸款機構，原該匯出大約800萬美元利息給借錢給這家化妝品公司的放款人，但意外匯出近100倍。

Furman表示：「要去相信全球最經驗老道金融機構之一的花旗集團，犯下從未發生過的錯誤，總共將近10億美元，幾不明理。」

對於銀行帳戶意外出現的錯誤存款，美國法律通常會處罰那些把錢花掉的帳戶持有人。在數位時代，存款出錯很尋常，而匯款可以立即返還以修正錯誤。賓州曾有一對夫妻花掉誤存進他們戶頭裡的錢，結果面臨刑事重罪起訴。

紐約州法律對這項規定設有例外，如果受益者本來就該拿到這筆錢，並不曉得是匯錯了，就能把錢留下來。露華濃放款人表示，他們相信花旗匯來的是貸款預付利息，畢竟意外匯錯的錢正是花旗欠他們的錢，「分毫不差」，只不過這筆款項要很長一段時間後才到期。

法官的裁決是花旗面臨的最新打擊，該機構正在努力更新內控和技術，因監管機關去年對花旗在這兩方面的缺失開罰4億美元。總部設於紐約的花旗也正經歷領導階層變動，新執行長芙瑞瑟（Jane Fraser）3月1日即將上任。

但事情尚未塵埃落定。花旗發言人Danielle Romero-Apsilos發布聲明表示：「我們強烈反對此一裁決，想要上訴。我們相信我們有權拿回這些錢，也會持續努力直到全部追回來為止。」

外匯 紐約

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