馬斯克財富縮水46億美元 貝佐斯再度奪回全球首富頭銜

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克成為全球首富的時間相當短暫，因特斯拉16日股價下跌2.4%，拖累他的財富縮水46億美元，也使亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯重返全球首富寶座。

貝佐斯成為全球首富已逾3年，雖在今年1月被馬斯克超車，但目前已奪回這個頭銜，個人淨值達1,912億美元，比馬斯克多出9.55億美元。

馬斯克目前的身價縮水，結束這六周以來成為全球首富的短暫時間，但他在今年迄今幾項最大型的股市活動中，成為備受關注的人物。例如，馬斯克表態挺美國網路論壇Reddit網友，他們大舉買進遊戲驛站（GME），推升該公司股價大漲。

馬斯克僅透過幾則推文，就推升電商Etsy、音樂串流平台Spotify、電子遊戲開發商CD Projekt及美國醫療設備公司Signal Advance的股價大漲。