金價連跌四日 銅價觸及八年高峰 紐約油價居高不退

金價連續四個交易日下跌，因伴隨市場押注經濟將迅速復甦，美元反彈且美國公債殖利率升至近一年來最高水平；銅價攀升至2012年以來的最高價位；紐約原油期貨維持在每桶60美元上方。以下是整理自彭博的商品行情：

●金價連四日下跌

美國公債殖利率升至2020年2月以來最高水平，因能源成本上升以及美國的新財政刺激措施提振再膨脹交易。殖利率上升使沒有利息的黃金吸引力下降。美元走強也使以美元計價的黃金對持有其他貨幣的投資人而言吸引力下降。

金價2021年以來下跌逾5%。50日移動均線回落至200日均線下方，形成所謂死亡交叉，預告著金價進一步走低。

「殖利率特別是實際殖利率上漲，打擊了金價，」花旗首席外匯策略師Tom Fitzpatrick指出，每英兩1,765-1,795美元是黃金價格的重要區間，「如果跌破該區間，將出現深跌」。

紐約時間14:10，現貨金下跌1.2%至每英兩1,796.36美元。Comex 4月交割黃金期貨下跌1.3%，結算價報每英兩1,799美元。

白金下跌3.3%至每英兩1,261.88美元。白銀下跌，鈀金上漲。

●銅價觸及八年高位

銅價連續第三天上漲，投資者押注疫苗接種和包括綠色經濟倡議在內的刺激措施將提振需求。隨著美元反彈，銅價縮減升幅，盤中一度漲0.5%。

花旗預測銅價將在6-12個月後漲至10,000美元，因需求反彈程度優於預期，尤其是中國以外地區。花旗報告說，2021年供應缺口可能因旺盛需求而達50萬噸左右，未來幾年庫存將處於較低水平；在花旗最看漲的供需情形假設下，銅價可能漲到12,000美元。

倫敦金屬交易所銅價上漲0.1%，收報每噸8,405.50美元，盤中觸及8,437美元，為2012年5月以來的最高水平。錫價下跌0.6%至每噸24,250美元，此前一度上漲1.2%。

●紐約油價維持漲勢

美國基準原油價格自周五的收盤價進一步上漲，市場評估美國冷峰最終將對供需平衡產生何種影響。極端低溫使美國每天減少逾200萬桶石油產量之際，煉油廠的需求也受到抑制，Energy Aspects Ltd.的數據顯示，每天超過3百萬桶的煉油產能被閒置。

3月交割的西德州中級原油（WTI）上漲58美分，結算於每桶60.05美元。 4月交割的布蘭特原油合約上漲5美分，收於每桶63.35美元。紐約商品交易所汽油合約上漲4.8%，報每加侖1.7729美元。