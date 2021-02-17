快訊

開工日愈晚愈冷！強冷空氣南下 今起3天注意10度以下低溫

區隔大陸海警？海巡艦艇增TAIWAN塗裝 國安高層指示「正名」

台積電ADR漲逾1.4%再創新高 春節休假大漲9.6%

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二上漲1.4%收140.05美元，再創歷史新高，較台北交易股票溢價高達24.1%。費城半導體指數上漲0.6%，也創下歷史新高。

美國股市道瓊工業指數周二創下收盤新高，美債10年期殖利率升至一年來最高，經濟復甦的樂觀情緒繼續在市場上蔓延，因美國政府可望祭出更多財政援助，以幫助經濟擺脫疫情引發的低迷。

道瓊工業指數收高63.82點，漲幅0.2%，收在31,522.75點；標普500指數收跌不到0.1%，報3,932.59點；那斯達克綜合指數收跌47.97點，或0.3%，報14,047.50點。

台灣加權股價指數休市期間，台積電ADR漲9.6%。台積電5日封關漲0.8%收632.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 120.82 -0.58 105.50 14.53

台積電 TSM 784.31 +1.44 632.00 24.10

聯電 UMC 59.84 -0.83 52.90 13.17

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 半導體

延伸閱讀

牛年台股 一個人的武林走向「眾星拱月」

台積ADR與美股大漲…台股周三開紅盤 5利多

台積電工程師追不到手搖店店員？網友點出最致命關鍵

台股休市這周 全球股市連漲十日創新高、台積電ADR漲8%

相關新聞

WTO首任女秘書長 承諾對台公平

世界貿易組織（ＷＴＯ）十五日任命奈及利亞前財政部長伊衛拉為新任秘書長，成為世貿史上首位出身非洲的女性領導人。伊衛拉表示，...

憂殖利率翻升 史指波動小跌

由於債券殖利率上升讓人擔憂，股市在波動後小跌，在紀錄高點附近徘徊。

歐元區上季GDP萎縮0.6%

最新數據顯示，歐元區去年第4季國內生產毛額（GDP）比前一季縮減0.6%，較初值上修，且就業率也比前一季有所成長，顯示歐...

商品市場火 必和必拓獲利飆

全球最大礦業集團必和必拓（BHP）調高對全球經濟的展望，反映對新冠病毒疫苗加速接種的樂觀預期，同時宣布配發51億美元的半...

全球股市猛 寫17年最長漲勢

全球股市16日盤中改寫歷史新高，且可望創下17年來最長漲勢，原因是投資人看好新冠疫苗與美國刺激措施，有望帶動經濟持續復甦...

難搞的伊衛拉 挑戰難搞世貿

伊衛拉十五日成為世貿組織史上首位女性及非裔領導人，自稱是個「行動派」的她處理過很多棘手問題，但即便反對她出任世貿秘書長的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。