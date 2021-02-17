台積電ADR漲逾1.4%再創新高 春節休假大漲9.6%
台積電ADR周二上漲1.4%收140.05美元，再創歷史新高，較台北交易股票溢價高達24.1%。費城半導體指數上漲0.6%，也創下歷史新高。
美國股市道瓊工業指數周二創下收盤新高，美債10年期殖利率升至一年來最高，經濟復甦的樂觀情緒繼續在市場上蔓延，因美國政府可望祭出更多財政援助，以幫助經濟擺脫疫情引發的低迷。
道瓊工業指數收高63.82點，漲幅0.2%，收在31,522.75點；標普500指數收跌不到0.1%，報3,932.59點；那斯達克綜合指數收跌47.97點，或0.3%，報14,047.50點。
台灣加權股價指數休市期間，台積電ADR漲9.6%。台積電5日封關漲0.8%收632.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 120.82 -0.58 105.50 14.53
台積電 TSM 784.31 +1.44 632.00 24.10
聯電 UMC 59.84 -0.83 52.90 13.17
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言