中國取代美國 首次躍居歐洲最大貿易夥伴
歐盟統計局（Eurostat）最新數據顯示，中國大陸2020年首次躍居歐洲最大貿易夥伴，將美國擠下冠軍寶座。
歐盟去年對中國大陸的出口額成長2.2%，進口額則增加5.6%；相較之下，歐盟對美國的出口減少8.2%，進口更下滑13.2%，顯示中國對歐盟經濟體的表現影響更大。
荷蘭安智銀行駐德國經濟學家布茲斯基16日說：「顯然是因為中國大陸／亞洲是唯一出現V型復甦的區域。」他補充，展望未來，中國的重要性遽增也令歐盟進退兩難，「歐洲將難以抉擇」是與北京進行貿易，抑或是在科技方面和華府站在同一陣線。
美國和歐盟在5G、技術轉移及人權等議題上，與中國大陸產生衝突。
不過，歐盟看似有意強化與中國大陸的經濟關係，雙方在去年12月達成投資協議，阻止北京當局限制製造及部分服務產業准入，或引進歧視性的措施，幫助歐盟企業更容易在北京營運。
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