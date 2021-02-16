中國取代美國 首次躍居歐洲最大貿易夥伴

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電
歐盟統計局最新數據顯示，中國大陸在2020年首次擠下美國，躍居歐洲最大貿易夥伴。路透
歐盟統計局最新數據顯示，中國大陸在2020年首次擠下美國，躍居歐洲最大貿易夥伴。路透

歐盟統計局（Eurostat）最新數據顯示，中國大陸2020年首次躍居歐洲最大貿易夥伴，將美國擠下冠軍寶座。

歐盟去年對中國大陸的出口額成長2.2%，進口額則增加5.6%；相較之下，歐盟對美國的出口減少8.2%，進口更下滑13.2%，顯示中國對歐盟經濟體的表現影響更大。

荷蘭安智銀行駐德國經濟學家布茲斯基16日說：「顯然是因為中國大陸／亞洲是唯一出現V型復甦的區域。」他補充，展望未來，中國的重要性遽增也令歐盟進退兩難，「歐洲將難以抉擇」是與北京進行貿易，抑或是在科技方面和華府站在同一陣線。

美國和歐盟在5G、技術轉移及人權等議題上，與中國大陸產生衝突。

不過，歐盟看似有意強化與中國大陸的經濟關係，雙方在去年12月達成投資協議，阻止北京當局限制製造及部分服務產業准入，或引進歧視性的措施，幫助歐盟企業更容易在北京營運。

歐盟 北京

延伸閱讀

張燕生：拜登依然會推進「逆全球化」

吳宇森在美國吃團圓飯 抱孫女照首曝光

匈牙利領先歐盟各國 第一個採用大陸新冠疫苗

規避含美國技術產品 任正非：華為不靠手機也能活

相關新聞

日本東北強震影響 豐田汽車9廠暫時停工

日本汽車業龍頭豐田汽車公司今天表示，受到震央在福島外海的強震影響，包括豐田集團公司在內的9工廠共14條生產線明天起到20...

小摩與高盛：今年油價將大漲 上看100美元

摩根大通（小摩）與高盛兩大金融機構預測，等新冠肺炎疫情退潮後，國際油市將因為供給趕不上需求增加而出現新一波「超級周期」，...

G7高峰會「開胃菜」 英美多邊抗中？

G7高峰會的前菜將於本週登場，七大領袖與歐洲集團主席將以視訊會議模式大談3大關鍵議題！19日登場的G7視訊會議由英國首相強森主持，這也是美國總統拜登的首次多邊會議，主題包含聯合抗疫、世界經濟、對中國問題。對中問題隱隱成為議題核心，此前強森在邀請另外3國時就傳出想籌組D10聯盟抗中，雖然計劃胎死腹中，但英、美兩大強權對增強集體力量心態明顯。

新加坡航空旅遊業慘兮兮 政府薪資補貼措施再延半年

新加坡副總理兼財政部長王瑞杰16日宣布，將把受疫情衝擊甚鉅的航空及旅遊業薪資補貼措施延長6個月，其中受影響最嚴重的航空業...

中國首超美國 成為歐盟最大貿易夥伴

中國去年首次超越美國，成為歐盟最重要貿易夥伴。根據歐盟統計局15日提供的數字，2020年，歐盟同中國和美國的貿易額分別為...

Google妥協付費主流澳洲媒體 1年花2300萬美元

澳洲政府正推動立法，迫使科技巨擘谷歌（Google）為新聞內容付費給媒體公司，Google一度威脅要撤出澳洲，雙方關係緊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。