歐元區上季GDP萎縮0.6%

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
歐元區去年第4季GDP縮減0.6%，較初值上修。（路透）
歐元區去年第4季GDP縮減0.6%，較初值上修。（路透）

最新數據顯示，歐元區去年第4季國內生產毛額（GDP）比前一季縮減0.6%，較初值上修，且就業率也比前一季有所成長，顯示歐元區經濟可能尚無法走出衰退泥淖，但情況已比去年上半年好轉。歐元區官員另透露，未來幾個月將決定是否讓刺激措施逐步退場。

歐盟統計局16日公布的數據顯示，歐元區去年10至12月GDP季比萎縮0.6%，比一年前則萎縮5%，不過均略優於初估的萎縮0.7%與5.1%。歐元區去年第4季就業率也季增0.3%，連兩季成長，只不過仍比前年同期低2%。

種種跡象顯示，儘管各國延長防疫措施，導致歐元區難以避免再次陷入經濟衰退，但相比於去年上半年，經濟表現已有所起色，尤其是製造業展現出相當的韌性。

歐元區各國政府支付放無薪假員工薪水的措施，已限制封鎖措施對勞動市場帶來的傷害，但此舉也致使公共財政日益吃緊。

據路透報導，歐元區可能會在3至5月間決定，各國政府開始縮減經濟支持措施的時間與方式，主要是各國接種新冠疫苗，有助放寬封鎖措施，並使經濟活動回溫。

由於歐盟執委會認為歐元區今年的經濟成長率會比預期低，歐元區19國的財政部長15日決定，目前仍會維持所有的支持措施不變。

不過官員也認為，隨著經濟逐漸站穩腳跟，全面性的支持措施必須轉變為更有針對性的措施，並集中資源幫助有前景的公司，而非讓那些即便沒有疫情也岌岌可危的公司苟延殘喘。對此各成員國官員將於4月再度開會，討論相關問題的細節。

此外，各國也須在數月內決定，原定至今年底都暫緩實施的借貸限制，是要明年恢復，還是再暫停一年。

歐元區 歐盟

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