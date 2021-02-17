星國紓困 再砸83億美元

新加坡政府16日宣布，今年將再推一套規模110億星元（83.1億美元）的紓困計畫，以協助家庭及企業在疫情過後能夠復原。由於經濟已開始復甦，且為兼顧財政平衡，2023年起連低價值進口產品也將課徵產品與服務稅（GST），預估新年度的預算赤字占比會大幅縮減。

新加坡財長王瑞杰16日發表年度預算演說時指出，2020年度預算赤字為649億星元，占國內生產毛額（GDP）的13.9%，是建國以來最高；預估2021年度赤字將降到110億星元，僅占GDP的2.2%，低於彭博先前預估的4%。

星國去年度曾五度追加預算以支持經濟，總額近1,000億星元。去年經濟萎縮5.4%，估今年經濟將成長4-6%；不過航空、運輸及接待等產業仍面臨嚴峻挑戰。

王瑞杰並宣布將提高汽油稅率，再度確認2022-25年間將提高產品與服務稅（GST）稅率，並從2023年起對低價值進口產品實施GST，以平衡財政收支。