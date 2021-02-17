聽新聞
test
0:00 / 0:00

星國紓困 再砸83億美元

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電

新加坡政府16日宣布，今年將再推一套規模110億星元（83.1億美元）的紓困計畫，以協助家庭及企業在疫情過後能夠復原。由於經濟已開始復甦，且為兼顧財政平衡，2023年起連低價值進口產品也將課徵產品與服務稅（GST），預估新年度的預算赤字占比會大幅縮減。

新加坡財長王瑞杰16日發表年度預算演說時指出，2020年度預算赤字為649億星元，占國內生產毛額（GDP）的13.9%，是建國以來最高；預估2021年度赤字將降到110億星元，僅占GDP的2.2%，低於彭博先前預估的4%。

星國去年度曾五度追加預算以支持經濟，總額近1,000億星元。去年經濟萎縮5.4%，估今年經濟將成長4-6%；不過航空、運輸及接待等產業仍面臨嚴峻挑戰。

王瑞杰並宣布將提高汽油稅率，再度確認2022-25年間將提高產品與服務稅（GST）稅率，並從2023年起對低價值進口產品實施GST，以平衡財政收支。

新加坡 疫情

延伸閱讀

疫情衝擊 日本2020年GDP衰退4.8%

BMW自撞5人全喪命　空姐藝人捨身救未婚夫80%燒傷命危

曾引發台星口罩風波 新加坡總理夫人何晶10月將卸任淡馬錫CEO

廣東去年GDP 超越亞洲四小龍

相關新聞

WTO首任女秘書長 承諾對台公平

世界貿易組織（ＷＴＯ）十五日任命奈及利亞前財政部長伊衛拉為新任秘書長，成為世貿史上首位出身非洲的女性領導人。伊衛拉表示，...

歐元區上季GDP萎縮0.6%

最新數據顯示，歐元區去年第4季國內生產毛額（GDP）比前一季縮減0.6%，較初值上修，且就業率也比前一季有所成長，顯示歐...

商品市場火 必和必拓獲利飆

全球最大礦業集團必和必拓（BHP）調高對全球經濟的展望，反映對新冠病毒疫苗加速接種的樂觀預期，同時宣布配發51億美元的半...

全球股市猛 寫17年最長漲勢

全球股市16日盤中改寫歷史新高，且可望創下17年來最長漲勢，原因是投資人看好新冠疫苗與美國刺激措施，有望帶動經濟持續復甦...

難搞的伊衛拉 挑戰難搞世貿

伊衛拉十五日成為世貿組織史上首位女性及非裔領導人，自稱是個「行動派」的她處理過很多棘手問題，但即便反對她出任世貿秘書長的...

星國紓困 再砸83億美元

新加坡政府16日宣布，今年將再推一套規模110億星元（83.1億美元）的紓困計畫，以協助家庭及企業在疫情過後能夠復原。由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。