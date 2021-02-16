經濟復甦有望 美股早盤漲逾百點

美股三大指數16日早盤全面開高走高，道瓊工業指數漲119點，延續上周漲勢，原因是投資人看好新冠疫苗與美國刺激措施，有望帶動經濟持續復甦。

道瓊工業指數16日早盤漲119點或0.4%，標普500指數漲0.3%，那斯達克綜合指數漲0.4%，費城半導體指數漲0.9%，台積電ADR漲1.7%。

有「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）12日跌破20，終場收在19.97，是去年2月疫情引發賣壓以來首次跌破這個整數關卡。

華爾街的擔憂減緩，可能是美國啟動新冠疫苗接種計畫，且投資人期盼美國通過新一輪刺激措施。

Evercore ISI策略師Dennis DeBusschere表示：「要擊敗疫情還有漫漫長途，但隨著愈來愈多新冠疫苗獲政府批准，從而減少住院人數與死亡人數，市場益發認為經濟步上常軌的路徑愈來愈清晰。」