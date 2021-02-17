低信評美企 猛發垃圾債

美國今年來售出的垃圾債券中，由債信評等CCC及以下企業所發行的公司債占15%以上，創2007年來最高水準，主因對殖利率異常饑渴的投資人競逐殖利率，並賭美國經濟即將復甦，這些低債信企業也趁著全球債市超熱的機會大肆發債。

美國銀行分析師梅南耶夫指出，去年是債信最強企業大量發債，以因應潛在的現金需求；債信最差、財務最弱的企業今年終於有機會從債市籌得資金。

路孚特的數據顯示，今年售出的垃圾債券中，被信評機構穆迪列入最低評等企業所發行的公司債占21%，被標普全球列入最低評等企業的發債額占15%。

由於美國正加速施打新冠肺炎疫苗，加上拜登政府提出1.9兆美元紓困兼刺激景氣計畫，使投資人看好美國經濟展望，也帶動債市一片繁榮景象。

聯準會（Fed）的超寬鬆措施，使公債及高評等公司債的殖利率下降，也導致投資人轉而追逐殖利率較高的低評等公司債。

一些投資人雖對這些企業的債信不大放心，但因為沒有其他選擇而不得不搶進；另一些人則賭美國景氣復甦後，企業獲利將能會改善，並帶動公司債全面上漲。

分析師指出，短、中期間投資機構非買一些這類債券不可，但若長期持有可能會賠錢。

過去三個月來CCC級企業以空前的速度發債額；2月時這些企業曾有三周發債額都達到35億美元，過去20年間僅有七周曾出現過這種數字。

例如零售連鎖商Party City面額1美元的公司債去年曾跌破0.1美元，但上周該公司又賣出7.5億美元的5年期新債。

信用評等為B級的嘉年華郵輪公司，上周也售出35億美元債券，這也是該公司去年來第五度發債，票面利率達5.75%，並以郵輪作為擔保品。