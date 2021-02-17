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小摩、高盛預估 今年油價上看100美元

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電

摩根大通（小摩）與高盛兩大金融機構預測，等新冠肺炎疫情退潮後，國際油市將因為供給趕不上需求增加而出現新一波「超級周期」，最樂觀的預測是油價將再上攻每桶100美元，主因各國刺激經濟措施將促進原油消費，但石油業投資不足將使產量難以快速增加。

摩根大通油／氣主管梅利克對客戶表示，「未來幾年將出現原油短缺。我們可能見到油價向每桶100美元，甚至更高的價位噴出」。目前布蘭特油價約每桶63美元，已比去年10月底反彈逾三分之二。

高盛集團資深分析師柯里（Jeffrey Currie）表示，他相信今年內油價將漲到每桶80美元，「甚至更高」。他指出，這次不是因為中國消費量激增，是由於各國政府刺激經濟計畫帶動需求。

柯里表示，刺激經濟措施聚焦中、低所得家庭，將會引發龐大原料商品消費量，因為這些家庭消費傾向遠高於高所得家庭；這些人不開特斯拉（Tesla），而是開耗油的休旅車。柯里預測油價將大幅上漲。

油價 摩根

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