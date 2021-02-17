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Jaguar攻全車系電動車
豪華汽車品牌捷豹路虎（Jaguar Land Rover，JLR）15日宣布，Jaguar品牌將在2025年以前推出全車系電動車，2030年前全面停產燃油車，加入全球生產零汙染車輛的競賽。
印度塔塔汽車旗下的捷豹路虎表示，Land Rover品牌未來五年內將推出六款純電動車型，首輛電動車預計2024年上市。消息公布後，塔塔汽車股價一度上漲3%。
Jaguar的高性能經典跑車E-Type曾在1960、1970年代風靡一時，如今卻與許多車廠面臨相同難題：如何轉型電動車，同時保留豪華車內燃機引擎的馬力扭力。JLR表示，將保留在英國的全部三家車廠；執行長波洛黑指出，是時候讓兩大品牌邁入下個篇章。
JLR表示，英格蘭索利赫爾（Solihull）車廠將成為Jaguar實現電動車計畫的核心，但將停止在布羅米奇堡工廠（Castle Bromwich）生產電動版XJ房車計畫，該車廠長期將專注於「非生產」活動。JLR每年將斥資約25億英鎊（35億美元）投資電動化技術，並研發車聯網服務；JLR還將投資氫燃料電池，作為長期投資計畫的一環，用氫燃料電池的原型車明年以前有望在英路測。
研究集團AutoAnalysis負責人亨利表示，對受疫情衝擊的汽車產業而言，這項策略將帶來凝聚力與效率。
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