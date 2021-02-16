牠是乖狗狗！老主人離世 竟讓愛犬繼承上億元遺產

美國田納西州納什維爾市（Nashville）有一位事業有成的飼主，在過世後竟選擇將大筆遺產留給自己的愛犬，讓這隻8歲的邊境牧羊犬「露露」（Lulu）一夕間變成億萬富翁。

83歲的企業家多里斯（Bill Dorris）於去年底離世，他在遺囑中為露露設立500萬美元（約新台幣1.4億）的信託基金，以確保愛犬在他走了之後能夠繼續獲得妥善的照顧。

多年來，一生未婚的多里斯出差時，都會麻煩88歲的朋友柏頓（Martha Burton）代為照顧露露，多里斯的遺囑也指出「這筆信託基金將提供露露一切所需，露露也將繼續為柏頓所有」。

面對多里斯留了如此龐大的遺產給露露，柏頓也不知該做何感想，只表示「他（多里斯）真的很愛這隻狗」，而露露也是隻乖狗狗。

目前多里斯的遺囑仍在進行認證、尚未得知總額為多少，不過信託基金將由專人處理，每月匯款支付柏頓照顧露露的所有「合理費用」。今年8歲的露露算是中高齡犬，目前不清楚萬一牠哪天去世，信託基金中剩下的財產將如何處理。

柏頓指出，自己清楚知道500萬美元不可能有花完的一天，即使是為露露購買終生供應的零食和玩具都做不到，不過柏頓仍微笑表示「自己想嘗試看看」。