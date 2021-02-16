G7高峰會「開胃菜」 英美多邊抗中？

G7高峰會的前菜將於本週登場，七大領袖與歐洲集團主席將以視訊會議模式大談3大關鍵議題！19日登場的G7視訊會議由英國首相強森主持，這也是美國總統拜登的首次多邊會議，主題包含聯合抗疫、世界經濟、對中國問題。對中問題隱隱成為議題核心，此前強森在邀請另外3國時就傳出想籌組D10聯盟抗中，雖然計劃胎死腹中，但英、美兩大強權對增強集體力量心態明顯。

G7視訊會議本週登場

7大工業國組織的G7高峰會年年都將探討影響深遠議題，往常都在夏季舉辦，但去年因疫情打斷，最後一次7國領袖會談是去年4月（緊急會議）。據《半島電視台》報導，今年G7夏季高峰會預期是由英國主辦，除了成員國外還邀請3國共同與會（澳、韓、印）。

而本週（19日）將在東道主、英國首相強森的號召下，先進行視訊會議，與會者包含七大國領袖與歐洲會議主席、歐盟委員會主席，大方向談幾大議題包含全球防疫、全球經濟現況、對中國計劃，這也會是美國新領袖拜登首度參與的多邊會議。

籌組反中陣線？

事實上，本次視訊會議算是替六月的會議打好基礎（前一次的G7會議是多年來首度沒有共識的一次，沒有公報），同時也是延續上週夏爾巴協作會議（G20的會議）的討論方針，簡言之，雖然今年G7高峰會還久，但能看出G7對關鍵議題的態度。當時夏爾巴會議上，美國堅持對北京政府採取行動（經貿層面），而加拿大更直指「沒道理把留給貧窮國家的疫苗留給中、俄」。

彭博社更報導，作為東道主的英國動作更是明顯，首相強森邀請澳洲、南韓、印度共同出席夏季正式會議，被懷疑是想籌組「D10聯盟」，作為反抗中國陣線，邀請三國簽署的計畫內包含促進開放社會、民主、人權的聲明被視為是證據。

英、美多邊聯合明顯

雖然強森野心勃勃的D10計畫受到部分成員國反對而胎死腹中，包含德國、法國、義大利、日本都擔心觸怒中國，況且多數國家都與中保持密切的經貿往來，但英國聯合多邊抗中的態度明顯，而另一強權美國也是，《全球時報》報導，白宮聲明提到，拜登將重新接軌國際，並會以投資增強集體競爭力，重塑全球經濟規則，以應對（來自中國）將至的經濟挑戰。

對於英、美的態度，日前中國外交部發言人趙立堅就曾提過，雙方關係好壞將由美國決定，他期盼能重啟對話；而上述經濟層面，中國國際問題研究員張騰軍也表示，由於G7多數成員國都與中國貿易密切，要透過多邊主義聯合抗中難度不小，他也重申，中國是世界經濟的引擎，沒必要將中國視為挑戰。

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