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白金銅錫行情同創多年新高 陸春節人潮預告需求更旺

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
白金用於車用觸媒轉換器，也扮演工業用金屬的角色。路透
白金用於車用觸媒轉換器，也扮演工業用金屬的角色。路透

白金創下逾六年來最高價位，銅、錫價也各創下八年和七年來新高，中國大陸農曆新年展現擺脫疫情陰影的熱絡景象，令投資人更加看好這些工業用金屬的需求。

用於車用觸媒轉換器的白金今（16日）一度上漲2.6%至每英兩1,339.73美元，今年以來漲幅達24%，漲勢領先鈀金、黃金、銀等貴金屬。全球最大採礦業者必和必拓（BHP Billiton） 今天表示，幾個重要經濟體疫苗供應無虞，排除大宗商品走下坡的一大風險。

倫敦金屬交易所交易的銅價今天也上漲0.5%至每噸8,437美元，是2012年來最高價位，錫價延續大漲之勢，今天再漲0.9%至24,600美元，逼近2013年2月來最高價位。

銅、錫價格持續上漲，是因為投資人看好疫苗接種和刺激措施有助推升金屬需求。上海期貨交易所追蹤的銅庫存，在11日農曆春節長假之前即已降至逾十年來最低水準。而據交易員透露，為達到半導體自給自足的目標，中國大陸已開始囤積錫這種用於焊接電路板和線路的金屬。 錫原本普遍用於罐裝容器，但如今也成為全球電子產業的關鍵材料。

此外，大陸今年過年湧現龐大人潮，顯見過年後消費需求已完全擺脫疫情陰影。光從電影票房即可見一斑，票務平台貓眼娛樂數據顯示，中國農曆新年第一天單日電影票房創下新高。Imax China今天在香港交易股價一度大漲88%，創2015年上市以來最大漲幅。

庄信萬豐（Johnson Matthey）上周發布報告說，白金在觸媒轉換器的應用今年可望上升，拜中國大陸重車荷載量看增所賜。德國商業銀行指出，白金不僅需求吃緊，也因工業用的特性而受益於經濟好轉。

Phillip Futures 原物料經理 Avtar Sandu 說：「白金供給不足，隨乾淨能源的重視和車輛隨經濟解封而增加，勢必會成為一大問題。隨全世界經濟2021年好轉，工業用需求預料將支撐白金行情。」

白金今年漲勢居貴金屬之冠。圖／擷自彭博
白金今年漲勢居貴金屬之冠。圖／擷自彭博

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