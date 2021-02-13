疫情不減過年氣氛 各地華人迎新春

即將踏入牛年，當台灣民眾正忙著大掃除、準備年菜時，全球各華人地區的慶祝活動也逐漸敲響鑼鼓。雖然疫情的影響讓不少城市的賀年活動取消，但仍有多國唐人街仍舉辦實體或線上的慶祝活動，希望全新的牛年能夠「牛」轉乾坤；「鼠」氣全消。

新加坡辦虛擬賞燈

新加坡的中國城就位在市中心旁，在一月底就沿著余東旋街，在880公尺間掛上888個字形及動物造型的燈籠，其中包括88個牛型燈，新年氣氛濃厚。其中，最吸睛的就是10公尺高的主燈，氣勢磅礡的公牛腳踩著錢幣和元寶，希望新的一年讓金牛帶來財運。

雖然當地政府表示，會在每周末關閉燈籠，以免過多的賞燈人潮導致群聚傳染。但民眾仍可以透過官方提供的「360度虛擬賞燈」來感受佳節氣氛，官方也舉辦了微電影比賽、虛擬糕餅工作坊和線上古蹟導覽等活動，讓民眾即使在家也不無聊。

新加坡中國城的10公尺金牛主燈吸睛。(網路截圖)

日本橫濱慶舞獅

日本的新年慶祝活動中，屬橫濱中華街的規模最為盛大，從去年11月開始，中華街上就布滿了長串的龍型燈籠，並結合了紙燈籠、LED燈和燈泡，增加層次感。而除了沿著街道布置的燈區外，中華街今年更設置了西遊記主題燈區，計畫從初一開始展出，為期兩周。

主辦單位表示，今年的燈節以「五福門」作為主題，象徵各種福氣都能夠凝聚在大眾的生活中。而每年中華街上的關帝廟、媽祖廟口都會有盛大的舞龍舞獅表演，今年也沒有因疫情而中斷這項傳統，希望藉由熱鬧的表演除去舊年的晦氣。

橫濱中華街的燈飾使用「龍」作為主題。(網路截圖)

美國紐約辦慈善募款

紐約的新年活動可說是全美最多樣且盛大的，在西岸的洛杉磯、舊金山灣區仍受嚴重疫情侵襲的情況下，相對緩和的紐約舉辦了一系列慶祝活動。其中，最特別的就屬「送愛到唐人街」募款活動。

紐約是全美首當其衝，最先受到新冠病毒嚴重破壞的城市。當時唐人街中9成的店家都因生意慘淡而閉門停業，但仍有幾家餐廳，他們為了提供需要幫助的民眾免費餐點而繼續開張。

這樣的暖心舉動讓當地居民深受感動，決定在疫情稍微緩和，且農曆新年將至的日子舉辦募款，他們在街上掛上五顏六色的燈籠，希望能藉由團結的力量回饋這些雪中送炭的商家。最後他們共募得了近67萬美元(約台幣1874萬)善款，除了回饋給店家外，也會協助當地受疫情影響，需要幫助的移民家庭。

除了慈善活動外，初一當天在紐約的韓國表演藝術中心也會舉辦慶祝農曆新年的表演，除了邀請當地團體進行舞獅、舞蹈表演外，也會指導大小朋友們設計代表自身生肖的動物及製作燈籠。

即使天氣寒冷，紐約街頭仍會有舞獅活動慶新年。(網路截圖)

美國費城奏中國名曲

費城的新年慶祝活動將從大年初一開始，邀請美國五大管弦樂團之一的「費城管弦樂團」為民眾帶來具有中國文化特色的「梁祝小提琴協奏曲」。而費城時尚區除了將送給消費者紅包外，也會掛上18公尺的飄浮巨龍，替時尚都會街頭增添新年色彩。

而市中心的迪爾沃思公園，除了有舞龍舞獅遊行活動外，也讓民眾能夠體驗傳統節慶風格的飾品製作，最後更有藏著神祕獎品的紅包等著民眾。除此之外，費城唐人街也會在元宵節時舉辦線上慶祝大會和募款活動，希望讓受疫情影響的民眾能夠度過一個溫暖的牛年。

英國改線上慶祝

與以往在街頭的擁擠場面不同，今年倫敦的新年慶祝活動將在線上進行，即使中國城內大部分的餐廳和商家仍因禁令的限制而關閉，每年由倫敦華埠商會所舉辦的系列慶祝活動仍不缺席，他們將在大年初三時舉辦線上慶祝大會，邀請歌手表演並回顧鼠年的大小事，迎接牛年新氣象。

英國街頭過去充滿新年氣氛，但今年被迫以線上形式賀歲。(網路截圖)

澳洲設巨型生肖燈

澳洲將從大年初一開始展開為期十天的新年活動，屆時雪梨的環形碼頭將有12生肖的巨型燈籠讓民眾賞燈，也會展示由中國藝術家Chrissy Lau所設計的牛型雕像，平時都會感十足的雪梨街頭在牛年的開始將滿溢傳統氣氛。而環形碼頭也將在新年期間施放煙火，希望雪梨民眾都能在「爆竹聲中一歲除，春風送暖入屠蘇」中，慶祝新年的到來。

雪梨的新年活動為都市增添傳統樣貌。(網路截圖)

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