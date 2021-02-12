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殼牌百年營運策略大轉變 將減產化石燃料

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電
隨著許多能源巨頭尋求轉向低碳動力，荷蘭皇家殼牌公司（Royal Dutch Shell）11日表示，將開始減少石油產量，並將結束一項數十年來以生產更多碳氫化合物為中心的策略。 路透社
隨著許多能源巨頭尋求轉向低碳動力，荷蘭皇家殼牌公司（Royal Dutch Shell）11日表示，將開始減少石油產量，並將結束一項數十年來以生產更多碳氫化合物為中心的策略。 路透社

隨著許多能源巨頭尋求轉向低碳動力，荷蘭皇家殼牌公司（Royal Dutch Shell）11日表示，將開始減少石油產量，並將結束一項數十年來以生產更多碳氫化合物為中心的策略。

此舉象徵殻牌的歷史性轉變。殼牌表示，其石油產量已觸頂，並預期石油產量每年將下降1%-2％，長期將減少該公司對商品價格的曝險。

殼牌計劃在未來十年內將傳統燃料（包括柴油和汽油）的產量減少55％，並將把銷售的電量提高一倍，並且設置數千座新電動車的充電站。

在殻牌宣布這項新策略之前，英國石油（BP）及道達爾（Total）等同業也有類似計畫，都想減少對化石燃料的依賴，同時擴張風力發電和太陽能等再生能源事業，部分原因是為應因監管和投資人與日俱增的壓力。

相較下，美國埃克森美孚（Exxon Mobil）和雪佛龍（Chevron）並不打算大量投資電力，而且這兩家公司都表示，未來幾十年世界將需要大量的化石燃料。但埃克森美孚確實計劃投資科技以減少碳排放。

但分析師認為，轉向低碳能源甚具挑戰，因為這需要在大石油公司不見得具競爭優勢且報酬較低的領域進行投資。此外，再生能源計畫的報酬率通常約為10％，而傳統石油與天然氣計畫的報酬率則為15％。

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