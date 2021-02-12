GameStop股價暴漲涉操縱市場？ 美國聯邦檢方在查了

美國股市1月發生散戶大軍迎戰對沖基金，助長GameStop與AMC娛樂等多檔股票價格一路飆升。華爾街日報11日獨家報導，聯邦檢方正在調查其中是否存在操縱市場或其他非法不當行為。

華爾街日報此前報導聯邦證管會已展開行動，知情人士則指聯邦司法部詐欺司與舊金山的聯邦檢察署發出傳票，向交易狂潮樞紐的羅賓漢市場等券商與社群媒體公司索得交易活動資訊。

此外，美國商品期貨交易委員會（CFTC）也正在審核類似交易，目標則是炒作白銀期貨與iShares白銀信託ETF的相關人士，要針對其中是否存在不當行為進行初步調查，其中就包括利用Reddit進行協調的用戶。

GameStop的股價本來僅約20美元，但看漲的散戶大軍在網路論壇Reddit呼朋引伴買進，好對抗做空的對沖基金，激勵股價2周內暴漲到1股483美元，目前則回跌至50美元左右。

部分評論員認為，在Reddit子論壇「華爾街賭注」（Wall Street Bets）協調買股的用戶其實公開進行名為「拉高倒貨」（pump and dump）的操縱行為。亦即當事人串謀，利用散佈假的利多訊息等手段快速拉升股價，接著在高位把手上股票甩給上當股民賺取暴利，股價隨後就會急跌。不過，想要證明操縱市場，通常需要解釋當事人密謀製造人為價格與具體展開行動。

聯邦司法部、CFTC、Reddit與經營iShares白銀信託的貝萊德均婉拒評論。