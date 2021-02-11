騰訊地震 高管涉嫌腐敗遭調查

（德國之聲中文網）美國《華爾街日報》周四引述知情人士報道，中國科技業巨頭騰訊公司的一名高管被中國當局拘留，他涉嫌在未經授權的情況下分享騰訊旗下通信軟件微信的數據。

該報道稱，涉案的騰訊副總裁張峰（Zhang Feng）自去年初以來受到中國反腐機構的調查。張峰涉嫌將微信收集的用戶個資交給中國公安部前副部長孫力軍，後者去年因涉嫌嚴重違紀違法被免職並遭到調查。知情人士還透露，調查人員正在調查張峰與孫力軍分享了哪些信息，以及孫力軍可能利用這些信息做什麼。

《華爾街日報》引述知情人士稱，張峰於2018年加入騰訊，作為騰訊負責政府事務的高管，曾與中國政府官員會面並處理公司與北京各部委的關系。

騰訊公司周四向路透社證實，該公司一名管理層人員因「個人腐敗案」正遭到有關當局調查。騰訊在聲明中表示：「我們可以證實，本案涉及個人腐敗嫌疑，與微信或WeChat無關。」

河北省張家口市政府在2018年發布的一份聲明中曾稱張峰為騰訊副總裁，於該年10月底與武衛東市長見面，就科技東奧、智慧旅游、賽事組織與傳播等進行交流。但騰訊一名發言人對路透社表示，張峰從未在公司內擔任高層管理職務，也並非副總裁。

《華爾街日報》報道稱，張峰案凸顯出中國的幾家科技業巨頭可能被卷入中國權力頂層的政治鬥爭中。

日本研究公司LightSTream Research分析家加藤美升（Mio Kato）對路透社表示，這只是北京收緊對科技業巨頭控制的又一實證。「這似乎是先前針對政治結構的反腐運動的延伸。」

高壓反腐席卷科技業

自中國國家主席習近平大力推動反腐運動以來，互聯網行業的反腐浪潮不斷加劇。騰訊高管遭到調查的消息傳出的時機，正好是中國監管機構與官媒對科技公司侵犯消費者權益的批評聲加大之際。科技公司被指利用個人信息帶動業務，包括販賣商品、獲取客戶等。

隨著騰訊高管張峰受調查的消息傳出，外界對於最近一直沒有公開露面的騰訊創始人兼首席執行官馬化騰的去向也感到好奇。《華爾街日報》引述知情者稱，馬化騰沒有被指控有任何不法行為。彭博社也引述騰訊公司發言人稱，馬化騰能自由出入中國，去年曾到訪新加坡。

騰訊在本月稍早之前開除了超過100多名員工。該公司的反舞弊調查部2月2日發布公告稱，2019年第四季度至今，騰訊共發現查出違反“騰訊高壓線”案件60余起，100余人因違反「騰訊高壓線」被辭退，40余人因涉嫌犯罪被移送公安機關處理。

騰訊股價周四在香港一度下跌1.6%，隨後跌幅小幅回升至0.5%。

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