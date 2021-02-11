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羅比尼再批比特幣：並非良好的避險工具

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
「末日博士」羅比尼批評加密貨幣被稱為「貨幣」與「資產」的說法。圖／路透
「末日博士」羅比尼批評加密貨幣被稱為「貨幣」與「資產」的說法。圖／路透

有「末日博士」之稱的紐約大學史登商學院經濟學教授羅比尼，在投書英國金融時報的文章中，批評近來比特幣被稱為「數位黃金」的說法。

羅比尼指出，把比特幣形容為「數位黃金」的說法，只是在助長比特幣與其他加密貨幣的新泡沫，因為這些加密資產的基本價值為零，且若考慮到適當的碳稅，基本價值甚至會淪為負值。

他說，把比特幣等加密貨幣稱為「貨幣」，也是一種誤導，因為並非計價單位、甚至也不是可以合理比較規模的支付工具，更不會是穩定的儲值工具，因為價格波動太大。

他指出，把加密貨幣稱為「資產」也是誤導，因為多數資產都有收入流（例如股票、債券及商用不動產等）、或實際用途（例如房屋、提供流動性等），資產也具備儲值，以及對通膨、貨幣貶值及尾部風險避險的功用，但加密貨幣不會帶來收入，也沒有實際用途。

羅比尼說，我們的世界正圍困於金融危機、地緣政治風險以及非常寬鬆的貨幣政策之中，對抗通膨、貨幣貶值與尾部風險的避險資產需求因此日增，黃金、抗通膨債券、房地產甚至股票都是合理的候選工具。

他認為，嚴謹的機構投資人都不該把高風險且波動劇烈的比特幣納入投資組合，許多的比特幣散戶支持者是被一群只顧自身利益的內線軍團和詐騙集團所操弄，就算特斯拉的馬斯克和MicroStrategy公司的塞勒（Michael Saylor）押注比特幣，也不代表大家都該進場。

比特幣 通膨 詐騙集團

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