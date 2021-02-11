歐盟想建先進半導體廠 自己掌握科技業命脈

彭博資訊報導，歐盟正考慮在歐洲興建一座先進半導體廠，試圖降低重要產業核心技術對美國、亞洲的依賴。

知情人士透露，歐盟正在研究如何自行生產10奈米製程以下的半導體，最終目標是自行生產2奈米製程晶片，藉此降低驅動5G無線系統、聯網汽車、高性能運算等領域所需晶片對台灣等地的依賴。

知情人士說，歐洲提升晶片產能的計畫，可能是改建原有的晶圓廠，或打造新廠，但還沒做成決議，也還沒敲定這項計畫的時程。

在歐盟研議這些計畫之際，適逢各大汽車製造商苦於晶片短缺；歐洲最大車廠福斯（VW）受晶片荒影響，產能已減損數十萬輛；戴姆勒（Daimler）則表示，該公司正竭盡全力降低晶片供給受限的衝擊。

儘管晶片荒可能只會暫時造成衝擊，卻已凸顯歐洲在關鍵技術方面高度仰賴國外的問題。