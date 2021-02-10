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推特Q4營收超乎預估 用戶人數激增至逾1.9億

中央社 / 舊金山9日綜合外電報導
川普在去年總統大選中敗給現任總統拜登後，在社群媒體上聲稱，選舉舞弊和其他不當行為，社群媒體隨即採取空前行動制裁川普。圖／聯合報系資料照片
川普在去年總統大選中敗給現任總統拜登後，在社群媒體上聲稱，選舉舞弊和其他不當行為，社群媒體隨即採取空前行動制裁川普。圖／聯合報系資料照片

社群媒體推特（Twitter）今天表示，受去年美國總統大選紛擾，以及對抗不實訊息的行動影響，推特每日活躍用戶激增到1億9200萬人。

法新社報導，總部位於舊金山的推特，每日活躍用戶比一年前增加27%。

推特第4季獲利較上年同期攀升近倍，達2億2200萬美元，營收則成長28%，至12億9000萬美元，超乎市場預估。

川普在去年總統大選中敗給現任總統拜登後，在社群媒體上聲稱，選舉舞弊和其他不當行為，社群媒體隨即採取空前行動制裁川普。推特和臉書（Facebook）1月初以川普煽動國會大廈的暴力事件為由，暫時停用川普帳號。

推特執行長杜錫（Jack Dorsey）表示：「2020年對推特來說是了不起的一年。我們比以往任何時候都更自豪能服務公眾對話，特別是在這種空前的時期。」

川普 社群媒體 舊金山

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