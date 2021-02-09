再見了ANA紙本時刻表 因應數位化浪潮66年歷史落幕

作為日本國內航空業界龍頭的全日空(ANA)，其有著66年歷史的紙製「時刻表」已於12月‧1月號畫下了句點。而此舉措的背景在於，智慧型手機等的普及使得紙本需求減少以及新型冠狀病毒疫情。

「進公司的時候，被教導了紙本時刻表是『公司重要的型錄』。這是需要勇氣的決斷。」現年36歲任職於行銷室、負責時刻表線上化專案的木下Saori，對於停止發行如此說道。

ANA是從1954年2月開始發行紙本時刻表。當時上面僅記載著「東京出發13點30分、抵達大阪16點」以及「大阪出發17點、抵達東京19點15分」的單趟來回，以及單程運費4500日圓。近年則幾乎都是2個月發行一次，每年共發行6次。

在數位化浪潮急速發展之下，木下等人在2019年8月進行問卷調查後，得知了無論哪個年齡層的顧客都是透過網路查詢搭乘航班，旅行社也因為「航班會變動」而不太使用紙本時刻表。

疫情也使情況更加雪上加霜。過去ANA單日航行有國內線的約800航班及國際線的約200航班共約1000航班，但現在正持續減班，在再度發布緊急事態宣言的1月，國內線已減班至56%、國際線則減班至18%。

機場及旅行社櫃檯上陳列著最後一期。並且也聽見了對於停止發行感到惋惜的聲音。現年52歲的前空服員有清博子回顧表示：「在機內也會有乘客表示『請給我（時刻表）』，因此包包裡常會放有2、3本，沒有了之後就會補充。」而身為航空‧旅行分析師的鳥海高太朗則說道：「這是時代的趨勢，紙本時刻表已完成任務。因為疫情，而迎來了結束的時間點。」

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《原文刊登於合作媒體朝日新聞中文網，聯合新聞網獲授權轉載。》