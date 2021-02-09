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日經：榮化赴美設廠 助美達成晶片本土化製造目標
日經亞洲評論報導，李長榮化工總經理劉文龍受訪表示，正積極規劃該公司最大海外投資案--到美國亞歷桑那州建化工廠。
劉文龍表示，榮化與亞歷桑那州政府和美國在台協會密切聯繫，設廠計畫將於今年稍晚定案，工程預估需時約兩年。
榮化是包括台積電、英特爾和美光科技在內全球多家晶片廠的供應商，生產晶片製程不可或缺的異丙醇（Isopropyl Alcohol）。
他說：「我們看到需求成長。主要經濟體開始理解半導體是戰略資源，晶片供應鏈有必要本土化。供應鏈的遷移和重組是過去數十年未見的事。大家開始理解，沒有領先的晶片生產設備和化學原料供應，先進晶片製造無法邁步向前。生態系統的每一部分都一樣重要」。
他說，由於供應先進晶片製程的化學物不能容忍任何變質，但台灣出貨到美國需時45天，想維持品質變得份外困難，因此，儘可能在靠近客戶的地點設廠是合理選擇。
根據日經亞洲評論，榮化赴美設廠將滿足華府支持本土晶片製造、將供應鏈移回美國的目標。
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