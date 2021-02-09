擴大疫苗接種失序混亂 美國上演真實版「飢餓遊戲」

美國政府加速擴大接種規模的指引，導致部分州對新冠疫苗的需求爆量，癱瘓當地醫療服務提供者，也打擊苦尋不到疫苗的施打對象，美國儼然上演人人搶打疫苗的「飢餓遊戲」。

華爾街日報報導，面對疫苗需求爆增，賓州當地衛生局的預約接種系統癱瘓、電話線被打爆；馬里蘭州部分郡和醫療服務提供者則疲於處理符合接種資格的新族群；密蘇里州上月先向首批接種對象施打疫苗，8日又將施打對象擴大至上百萬人，使得一個醫療服務提供者的施打名單上有10萬民居民無疫苗可打。

馬里蘭州參議員林力圖（Clarence Lam）說：「現在仿佛是上演爭奪新冠疫苗的飢餓遊戲」。

自川普團隊在1月12日提出全民免費施打疫苗的概念後，州長、公衛官員莫不奉此為圭臬，拜登政府也繼承前朝遺志，隨即批准65歲以上及有併發症的成年人優先施打兩劑式疫苗。聯邦政府盼加速施打進度，特別是高風險族群，同時確保疫苗不被浪費。

但擴大接種的方針卻與預防接種諮詢委員會（ACIP）去年的建議背道而馳。基於預期疫苗最初的供應量有限，ACIP提議優先施打醫護人員與長期照護機構的居民，其次是75歲以上成年人與必要工作人員。

州及屬地衛生首長協會（ASTHO）醫療長Marcus Plescia表示，美國對ACIP的建言置若罔聞，「我們創造的期待和需求遠超過目前可取得的疫苗量」。

儘管地方官員常指出疫苗供應吃緊，藥廠的生產進度基本上是如期進行。輝瑞和莫德納（Moderna）自去年12月以來供應約6,000萬劑疫苗，達3月底前總交付量2億劑的近三分之一。

為了回應需求，部分醫療服務提供者延後州長的優先施打計畫，轉而聚焦於先前有資格的對象上。一些郡要求民眾提供地址；其他醫院則結合病歷，向最需要的群眾接種疫苗。

賓州州長沃爾夫1月19日宣布，賓州將施打對象擴大至65歲以上者，以及身體狀況很糟者。當地藥局Hershey店長柯瑞表示，這則消息使得每分鐘就有五至六通詢問電話，三日內就收到1萬份疫苗施打請求。

柯瑞指出，70至80歲以上的年長者，可能因為對電腦不熟悉而錯失機會，進而讓懂得上網與提交線上接種預約的較年經民眾占得先機。