賺110億美元 軟銀上季財報亮眼

日本軟體銀行集團（Softbank）上季財報亮眼，原因是旗下願景基金的投資項目價值，受到於股市熱潮的拉抬，帶動願景基金獲利再創新高。軟銀的財報也揭露，其資產管理子公司SB Northstar到去年底止持有價值13.02億美元的台積電ADR，較三個月前大增四倍多。

軟銀8日表示，止於去年12月止的年度第3季（上季）淨利為1.17兆日圓（110億美元），遠高於分析師預期的1,710億日圓，扭轉一年前的虧損頹勢。其中，願景基金獲利8,441億日圓（80億美元），刷新前一季的獲利7,844億日圓紀錄。

全球股市交易熱潮帶動科技股大漲，不僅拉抬軟銀持有的Uber等上市公司股票價值，也為軟銀投資的DoorDash等新創企業，創造了首次公開發行股票（IPO）的絕佳環境。

軟銀規模1,000億美元的首檔願景基金共投資82家公司，當初投資總價值為763億美元，現已增至900億美元。規模100億美元的第二檔願景基金共投資26家公司，當初投資額為43億美元，現值為93億美元。

軟銀創辦人孫正義誇稱，軟銀公司就像隻會生金蛋的母雞，從當初的阿里巴巴、雅虎，到近來的Uber和DoorDash，「自從願景基金成立後，金雞蛋的數量已加速增長」。

不過，軟銀在衍生性金融商品的交易失利，抵銷了願景基金的部分亮眼表現。軟銀上季衍生性商品相關虧損達到2,850億日圓，導致軟銀資產管理子公司SB Northstar上季虧損擴大至1,350億日圓，高於前季的852億日圓。孫正義去年決定要投注心力在股票和選擇權交易。軟銀的財報也揭露，SB Northstar到去年底止共持有總價值220億美元的上市科技公司，其中包括13.02億美元的台積電ADR，遠高於去年9月底時的2.56億美元。

彭博資訊分析師表示，願景基金過去幾季以來的亮眼表現，持續彌補軟銀在選擇權交易上的虧損，軟銀可聲稱這些衍生性商品交易是為了避險，但孫正義在這些交易上的表現稱不上傑出。