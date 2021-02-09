Switch上季銷量大勝PS 5

數據顯示，日本任天堂旗下遊戲主機Switch在去年年終購物旺季的銷量，比對手Sony的新一代主機PlayStation 5（PS 5）多一倍以上，凸顯任天堂在新冠肺炎疫情期間吸引新玩家的能力，Sony則苦於無法提高PS 5出貨量。

日經新聞報導，拜居家避疫商機和歲末採購季之賜，任天堂上季（去年10至12月）Switch（含Switch Lite）的銷量較前一季勁增68%，超過1,100萬台；Switch銷量較一年前成長7%。

Sony於去年11月發售的PS 5，截至去年12月底銷量為450萬台。微軟的Xbox Series X、Series S約同時間上市，VGChartz網站等其他來源的數據顯示，到年底這兩款新主機的銷量合計約250萬台。

任天堂社長古川俊太郎上周在線上法說會表示，新年後的需求仍比預期強。Switch受家庭歡迎，吸引的客群涵蓋小孩、女性，這股趨勢將持續帶進新玩家，並締造銷售佳績。

摩根士丹利MUFG證券公司分析師小野昌弘（音譯）表示，在任天堂吸引新玩家之際，Sony未能好好把握消費者上對PS 5的需求，無法提高PS 5出貨量，錯失「宅經濟」商機。

半導體短缺是Sony無法提高PS 5產量的主因，在疫情帶動下，智慧手機、通訊基地台等商品對晶片的需求也大幅升溫。PS 5使用大量圖形處理器（GPU）來產生高畫質影像，以吸引玩家。向Sony供應GPU和中央處理器的超微（AMD）先前已坦承，全球晶片荒可能會衝擊電玩產業。

超微已示警，前所未見的需求，將持續影響產能，且上半年對PS 5的供應可能持續吃緊。Sony財務長十時裕樹也承認面臨晶片短缺的問題，表示將努力確保取得足夠原料，全力滿足需求。