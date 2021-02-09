聽新聞
test
0:00 / 0:00

日防疫趨嚴 違規將罰款

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電

日本國會已通過新冠特別措施法修正法案，13日起可對違反社交距離規定的商家和民眾處以罰款，當局也將考慮，提早解除部分地區的緊急事態宣言。

為遏制新冠疫情擴散，日本政府在11個都、府、縣發布緊急事態宣言，原定期限為2月7日；不過，由於疫情升溫，當局將其中十個地區的緊急事態期限延長至3月7日，僅栃木縣在7日如期解除。

修正法案授權指定地區的首長，除了緊急事態特別措施法的罰則，還可採取罰款或其他防疫措施。部分人士認為，這可能有助各地區在不實施全面性管制的情況下，控制住疫情。

內閣官房長官加藤勝信表示，擴大地方權限「將可依據特定時間、地區或產業靈活應對疫情」；若特定城鎮的病例數減少，地方政府可以解除管制。

依據修正法案，緊急事態期間拒絕縮短營業時間的餐館和其他商家，最高將面臨30萬日圓的罰款；若該地區首長被賦予特殊權限，最高可對違規者再處以20萬日圓罰款。

日本中央政府將在13日以前召開會議，討論哪些地區可能列入新的法規架構。大阪府知事吉村洋文爭取該區優先列入，他表示：「在適當階段鬆綁限制措施非常重要。」

日本已陷入第三波疫情，東京等大型城市持續出現許多新增病例；東京都政府希望讓七日平均新增確診數降至前一周的70%以下，若進展順利，每日新增病例數將在3月初降至約140例。

疫情 日本 東京

延伸閱讀

雅加達4成地區地層下陷 一夜豪雨再成災

歡樂宜蘭年因疫情停辦 林姿妙錄影宣導防疫走春

大阪盼解除緊急事態宣言 明天討論是否向中央申請

感謝部桃醫護 新北4大藥業公會贈送維他命

相關新聞

美元軋空 恐戳破市場泡沫

美國政府1.9兆美元紓困方案通過的期望升高，有助美國經濟加快復甦，正推升美元匯率，使美元空頭人士面臨「軋空」壓力，而美元...

通貨再膨脹行情 捲土重來

美國通過新一輪紓困方案的希望益加濃厚，加上美國通膨預期迅速升高，促使投資人的風險胃納大增，讓金融市場擺脫1月的震盪後，2...

Switch上季銷量大勝PS 5

數據顯示，日本任天堂旗下遊戲主機Switch在去年年終購物旺季的銷量，比對手Sony的新一代主機PlayStation ...

現代起亞結盟蘋果傳破局

南韓現代汽車（Hyundai Motor）與旗下起亞汽車（Kia）8日表示，目前並未和蘋果公司洽談合作開發自駕車，拖累兩...

賺110億美元 軟銀上季財報亮眼

日本軟體銀行集團（Softbank）上季財報亮眼，原因是旗下願景基金的投資項目價值，受到於股市熱潮的拉抬，帶動願景基金獲...

企業預測景氣 難度升高

新冠病毒疫苗接種進度緩慢、加上變種病毒出現，正增添企業預測未來景氣的難度，並出現分歧的看法。不少大型企業主管最近預測，消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。