日防疫趨嚴 違規將罰款

日本國會已通過新冠特別措施法修正法案，13日起可對違反社交距離規定的商家和民眾處以罰款，當局也將考慮，提早解除部分地區的緊急事態宣言。

為遏制新冠疫情擴散，日本政府在11個都、府、縣發布緊急事態宣言，原定期限為2月7日；不過，由於疫情升溫，當局將其中十個地區的緊急事態期限延長至3月7日，僅栃木縣在7日如期解除。

修正法案授權指定地區的首長，除了緊急事態特別措施法的罰則，還可採取罰款或其他防疫措施。部分人士認為，這可能有助各地區在不實施全面性管制的情況下，控制住疫情。

內閣官房長官加藤勝信表示，擴大地方權限「將可依據特定時間、地區或產業靈活應對疫情」；若特定城鎮的病例數減少，地方政府可以解除管制。

依據修正法案，緊急事態期間拒絕縮短營業時間的餐館和其他商家，最高將面臨30萬日圓的罰款；若該地區首長被賦予特殊權限，最高可對違規者再處以20萬日圓罰款。

日本中央政府將在13日以前召開會議，討論哪些地區可能列入新的法規架構。大阪府知事吉村洋文爭取該區優先列入，他表示：「在適當階段鬆綁限制措施非常重要。」

日本已陷入第三波疫情，東京等大型城市持續出現許多新增病例；東京都政府希望讓七日平均新增確診數降至前一周的70%以下，若進展順利，每日新增病例數將在3月初降至約140例。