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企業預測景氣 難度升高
新冠病毒疫苗接種進度緩慢、加上變種病毒出現，正增添企業預測未來景氣的難度，並出現分歧的看法。不少大型企業主管最近預測，消費者敢出門旅遊、用餐及上街購物的景況，要到今年稍晚、甚至2022年才可能恢復到新冠肺炎疫情前的水準，但也有一些企業領導者認為，消費活動最快春季就能復甦。
華爾街日報報導，高盛董事長兼執行長蘇德巍說：「我要強調的是，經濟成長的進展將取決於全球有效的疫苗施打計畫。若計畫落空，經濟復甦將遭到不必要的延宕」。
新冠疫情對成長前景的影響並非完全相同，勞動力被區分為在家辦公，以及需要親自到公司報到；居家避疫措施也重塑了消費者的購物行為。這些轉變不僅讓企業更難預估營運展望，也難以預測消費者行為。
Capri控股執行長伊多爾表示，短期的展望仍面臨挑戰，原因是新冠確診病例躍增，已導致當局擴大實施封鎖措施、造成商店暫停營業。他預測，觀光採購人潮要到2022年5月，才會重返自家門市。航空業產業團體也警告，2021年復甦力道可能不如預期；今年1月的訂位量較一年前大減70%。
不過，也有許多主管看好將有夠多人可在春季前完成疫苗接種，從而提振消費者信心，例如T-Mobile執行長史維德和達美航空執行長巴斯蒂安就較有信心。美銀的預估分析報告顯示，今年來已公布財報的標普500成分企業信心指標，已從三季前的近期低點，飆升至歷史新高。
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