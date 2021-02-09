通貨再膨脹行情 捲土重來

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電

美國通過新一輪紓困方案的希望益加濃厚，加上美國通膨預期迅速升高，促使投資人的風險胃納大增，讓金融市場擺脫1月的震盪後，2月再現榮景，全球股市8日衝上歷史新高，國際油價一年多來首度漲破60美元。

美股三大指數8日早盤漲約0.4%，道瓊工業指數漲逾百點，與標普500指數、及那斯達克綜合指數聯袂再創新高。

美國1月就業報告慘澹，加重國會通過新一輪紓困措施的壓力，美國財長葉倫7日也上CNN推銷總統拜登1.9兆美元刺激方案，表示若國會通過此案，美國明年將能重返充分就業。

在此同時，美國持續為民眾施打新冠疫苗，也提高經濟加速復甦的期望，帶動通膨預期升高，美國30年期公債殖利率8日盤中升破2%，為一年來首見，且市場認為美國通膨率升幅將達到2014年來最大。

花旗銀行的全球風險規避指標已回到負值，反映目前的市場壓力低於長期歷史均值，也顯示投資人看好全球多數經濟體今年將重回正軌，「通貨再膨脹行情」正捲土重來。

市場預期美國的1.9兆美元紓困方案最快可望在本月過關，激勵追蹤全球50國股市的MSCI AC世界指數8日衝上新高，為今年來第九度締造新猷，亞股在紀錄高點附近徘徊，日經225指數和東證指數觸及30年高點。

美國刺激措施的預期和主要產油國的減產措施，也帶動國際油價一度漲至逾一年來高點。布蘭特原油4月期貨8日盤中漲1.6%至每桶60.27美元，是去年1月以來最高；西德州原油期貨也漲1.1%至57.45美元，也是一年多來最高。

彭博資訊策略師認為，全球股市重回歷史高點，反映避險意願正在降低，但一些市場已出現過熱跡象，包括加密貨幣、科技公司IPO和特殊目的收購公司（SPAC）熱潮等，現在或許不是大舉投資風險資產的時機。

通膨 油價

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